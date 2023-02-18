Filip Braut kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Braut Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Braut adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Braut Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Braut 5 Haziran 2002 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Braut Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lautus Football yapmaktadır. Filip Braut, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Braut'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Braut Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Braut isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Braut Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Braut futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka U19

6 Ocak 2020 yılında HNK Rijeka

15 Şubat 2022 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Filip Braut Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Braut şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Braut Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Rijeka (2013-2020)

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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