Filip Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Brekalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Brekalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Brekalo 20 Ocak 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Brekalo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Brekalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Gorica futbol takımında oynamaktadır. ND Gorica takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Brekalo'nin ND Gorica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Brekalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Brekalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Brekalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Brekalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

2 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

17 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

24 Ocak 2023 yılında ND Gorica

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Zagreb

Filip Brekalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Brekalo şuan ND Gorica takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Brekalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GNK Dinamo Zagreb (2010-2021)

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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