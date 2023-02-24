Filip Brekalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brekalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Brekalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Brekalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Brekalo 9 Haziran 2002 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Brekalo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini WSG yapmaktadır. Filip Brekalo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Brekalo'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Brekalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Brekalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Brekalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Brekalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2019 yılında NK Neretvanac

10 Şubat 2020 yılında S. Brijeg U19

1 Temmuz 2021 yılında Siroki Brijeg

11 Ağustos 2022 yılında Zrinjski Mostar

Filip Brekalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Brekalo şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Filip Brekalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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