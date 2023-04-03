Filip Brezak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Brezak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Brezak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Brezak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Brezak 10 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Březák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Brezak Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Brezak'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Brezak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Brezak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
Filip Brezak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Brezak şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK FK Start Bříšťany (2009 - 2010)
TJ Jiskra Hořice (2010 - 2015)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2015 - 2017)
FC Hradec Králové (2017 - 2021)
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