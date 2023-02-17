Filip Bundgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Bundgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Bundgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Bundgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Bundgaard 3 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Filip Bundgaard Kristensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Bundgaard Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Filip Bundgaard, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Bundgaard'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filip Bundgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Bundgaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Bundgaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Bundgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Randers

Filip Bundgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Bundgaard şuan Randers FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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