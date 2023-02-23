Filip Chadala kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Chadala Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Chadala adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Chadala Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Chadala 6 Haziran 2004 tarihinde Kędzierzyn-Koźłe şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Chadała şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Chadala Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSM Agency yapmaktadır. Filip Chadala, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Chadala'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Filip Chadala Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Chadala futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ekim 2021 yılında SMS Lodz
1 Temmuz 2022 yılında M. Legnica II
23 Ağustos 2022 yılında Miedz Legnica
Filip Chadala Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Chadala şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Chemik Kędzierzyn-Koźle, UKS FA Opole, Odra Kędzierzyn-Koźle, Orlik Prudnik, Odra Opole, UKS SMS Łódź, Miedź Legnica
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