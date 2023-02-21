Filip Cihak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Cihak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Cihak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Cihak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Cihak 10 Temmuz 1999 tarihinde Plzeň şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Čihák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Cihak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Filip Cihak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hradec Kralove futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Cihak'nin FC Hradec Kralove ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Cihak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Cihak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Cihak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Cihak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vik. Plzen B

9 Ağustos 2018 yılında Domazlice

30 Haziran 2019 yılında Vik. Plzen B

16 Temmuz 2019 yılında Pardubice

7 Şubat 2021 yılında Vik. Plzen B

8 Şubat 2021 yılında Pardubice

1 Temmuz 2022 yılında Viktoria Plzen

31 Ağustos 2022 yılında Hradec Kralove

30 Haziran 2024 yılında Viktoria Plzen

Filip Cihak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Cihak şuan FC Hradec Kralove takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Cihak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Viktoria Plzeň (2006 - 2018)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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