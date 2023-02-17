Filip Cuic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Cuic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Cuic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Cuic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Cuic 22 Şubat 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Čuić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Cuic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Cuic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Cuic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Cuic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Cuic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Cuic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Cuic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında Dugopolje U17

23 Ağu 2019 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2020 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2022 yılında Hajduk Split

26 Ağu 2022 yılında NK Radomlje

30 Haziran 2023 yılında Hajduk Split

Filip Cuic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Cuic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Filip Cuic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 6 gol atmıştır.

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