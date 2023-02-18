Filip Cukjati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Cukjati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Cukjati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Cukjati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Cukjati 8 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Cukjati Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Cukjati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Cukjati'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Cukjati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Cukjati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Cukjati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Cukjati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2022 yılında NK Dekani

30 Haziran 2023 yılında FC Koper

Filip Cukjati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Cukjati şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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