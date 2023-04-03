Filip Cvijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Cvijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Cvijovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Cvijovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Cvijovic 21 Nisan 2004 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Цвијовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Cvijovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Radnicki Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Cvijovic'nin FK Radnicki Belgrad U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Cvijovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Cvijovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2019 yılında Vozdovac U17
2 Kasım 2020 yılında Rad Belgrad U17
1 Temmuz 2021 yılında Rad Belgrad U19
Filip Cvijovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Cvijovic şuan FK Radnicki Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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