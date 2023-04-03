Filip Cvijovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Cvijovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Filip Cvijovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Cvijovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.