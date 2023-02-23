Filip Dagerstal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dagerstal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Dagerstal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Dagerstal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Dagerstal 1 Şubat 1997 tarihinde Norrköping şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Per Filip Dagerstål şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Dagerstal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Filip Dagerstal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Dagerstal'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Dagerstal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Dagerstal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Dagerstal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Dagerstal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Norrköping

23 Ocak 2021 yılında Khimki

17 Mart 2022 yılında Norrköping

30 Haziran 2022 yılında Khimki

26 Temmuz 2022 yılında Lech Poznan

30 Haziran 2023 yılında Khimki

Filip Dagerstal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Dagerstal şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Dagerstal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IFK Norrköping, IF Sylvia Norrköping

İsveç takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 3 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 4 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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