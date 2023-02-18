Filip Damjanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Damjanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Damjanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Damjanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Damjanovic 2 Temmuz 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Дамјановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Damjanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAMILY FOOTBALL yapmaktadır. Filip Damjanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Damjanovic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Damjanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Damjanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Damjanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Damjanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

6 Ağu 2017 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2018 yılında Vozdovac

1 Şubat 2019 yılında IMT Belgrad

30 Haziran 2019 yılında Vozdovac

1 Temmuz 2019 yılında IMT Belgrad

18 Ocak 2022 yılında Vozdovac

Filip Damjanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Damjanovic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Damjanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Vozdovac Belgrad

Sırbistan takımında 13 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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