Filip Dangubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dangubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Dangubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Dangubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Dangubic 5 Mayıs 1995 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Dangubić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Dangubic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoSport Agency e.U. yapmaktadır. Filip Dangubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Dangubic'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Dangubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Dangubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Dangubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Dangubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında HNK Rijeka Jgd

1 Temmuz 2010 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2012 yılında HNK Rijeka U19

10 Şubat 2014 yılında NK Pomorac

30 Haziran 2014 yılında HNK Rijeka II

15 Temmuz 2015 yılında NK Krka

14 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka II

1 Temmuz 2016 yılında HNK Rijeka

8 Temmuz 2016 yılında NK Krsko

29 Haziran 2017 yılında HNK Rijeka

10 Temmuz 2017 yılında NK Celje

31 Aralık 2017 yılında HNK Rijeka

5 Temmuz 2018 yılında Spartak Trnava

21 Şubat 2019 yılında FK Senica

30 Haziran 2019 yılında Spartak Trnava

6 Şubat 2020 yılında Chindia

4 Ağustos 2020 yılında NK Celje

14 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Ocak 2023 yılında Hegelmann

Filip Dangubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Dangubic şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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