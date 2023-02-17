Filip Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Djukic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Djukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Djukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Djukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Djukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Djukic 6 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Филип Ђукић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Djukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Djukic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Djukic'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Djukicboyu ve yaşı kaç

Filip Djukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Djukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Djukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Djukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenh. U19

3 Ağu 2018 yılında Hvidovre

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2020 yılında Fremad Amager

1 Şubat 2021 yılında Hvidovre

Filip Djukic kimdir

Filip Djukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Djukic şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Filip Djukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Filip Djukic nereli

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