Filip Drljepan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Drljepan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Drljepan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Drljepan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Drljepan 24 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Drljepan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UWX.ONE Sports Management yapmaktadır. Filip Drljepan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKN St. Pölten futbol takımında oynamaktadır. SKN St. Pölten takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Drljepan'nin SKN St. Pölten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Drljepan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Drljepan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Drljepan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Drljepan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2016 yılında TWL Alt.

1 Temmuz 2020 yılında Wiener Linien

1 Ağu 2021 yılında St. Pölten Jun.

1 Temmuz 2022 yılında SKN St. Pölten

Filip Drljepan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Drljepan şuan SKN St. Pölten takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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