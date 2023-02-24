Filip Drobnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Drobnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Drobnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Drobnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Drobnjak 7 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Филип Дробњак şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Drobnjak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Drobnjak, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Bokelj futbol takımında oynamaktadır. FK Bokelj takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Drobnjak'nin FK Bokelj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Drobnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Drobnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
11 Şubat 2022 yılında Obilic
30 Haziran 2022 yılında OFK Grbalj U19
9 Ağustos 2022 yılında FK Bokelj
Filip Drobnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Drobnjak şuan FK Bokelj takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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