Filip Dujmovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Dujmovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Dujmovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Dujmovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Dujmovic 12 Mart 1999 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Dujmović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Dujmovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EOsports yapmaktadır. Filip Dujmovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Dujmovic'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Dujmovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Dujmovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Dujmovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Dujmovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2017 yılında Zeljeznicar U19

20 Eylül 2018 yılında Adana Demir U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2020 yılında Mladost Kakanj

25 Ocak 2020 yılında Spartak

30 Haziran 2020 yılında Mladost Kakanj

14 Temmuz 2020 yılında Spartak

20 Ocak 2022 yılında Radnicki Nis

23 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Filip Dujmovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Dujmovic şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Dujmovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HNK Sloga Uskoplje

Bosna-Hersek U21 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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