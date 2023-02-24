Filip Eric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Eric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Eric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Eric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Eric 10 Ekim 1994 tarihinde Loznica şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Filip Erić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Eric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Filip Eric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Eric'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Eric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Eric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Eric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Eric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Sumadija

30 Haziran 2014 yılında Vozdovac

1 Ağustos 2014 yılında Drina Zvornik

1 Ocak 2015 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2015 yılında Drina Zvornik

28 Haziran 2016 yılında Sloboda Tuzla

1 Ocak 2018 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar

15 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

Filip Eric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Eric şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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