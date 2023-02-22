Filip Firbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Firbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Firbacher kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Firbacher ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Firbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Firbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Firbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Firbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Firbacher adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Firbacher Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Firbacher 21 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Firbacher Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Filip Firbacher, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Chrudim futbol takımında oynamaktadır. MFK Chrudim takımına 4 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Firbacher'nin MFK Chrudim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Firbacher Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Firbacher isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Firbacher Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Firbacher futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Hr. Kralove U19

1 Ocak 2019 yılında Hradec Kralove

5 Ağustos 2020 yılında Vlasim

30 Haziran 2021 yılında Hradec Kralove

4 Şubat 2022 yılında Chrudim

30 Haziran 2023 yılında Hradec Kralove

Filip Firbacher kimdir

Filip Firbacher Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Firbacher şuan MFK Chrudim takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Chlumec nad Cidlinou (2008 - 2013)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2013 - 2015)
FC Hradec Králové (2015 - 2018)

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Filip Firbacher nereli

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