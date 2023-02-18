Filip Frei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Frei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Frei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Frei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Frei 7 Ocak 2001 tarihinde Kilchberg ZH şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İsviçre,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Frei Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite FA yapmaktadır. Filip Frei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Frei'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 20 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Frei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Frei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Frei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Frei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich U21

15 Ağu 2019 yılında Ajax U19

30 Haziran 2020 yılında FC Zürich U21

1 Temmuz 2020 yılında FC Zürich

1 Eylül 2021 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2022 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2022 yılında Radnicki Nis

Filip Frei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Frei şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Frei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich, Ajax Amsterdam

İsviçre U20 takımında 2 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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