Filip Gil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Gil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Gil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Gil 8 Temmuz 2007 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Gil Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Gil'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Gil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Gil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Niepolomice U19
10 Şubat 2023 yılında P. Niepolomice
Filip Gil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Gil şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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