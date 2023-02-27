Filip Gligorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gligorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Gligorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Gligorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Gligorov 31 Temmuz 1993 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Филип Глигоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Gligorov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Interactive SPIN yapmaktadır. Filip Gligorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Ferizaj futbol takımında oynamaktadır. KF Ferizaj takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Gligorov'nin KF Ferizaj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Gligorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Gligorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Gligorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Gligorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Rabotnicki

20 Mart 2013 yılında Banik Ruzina

1 Temmuz 2013 yılında STK Samorin

30 Ocak 2014 yılında Euromilk GL

6 Ağustos 2014 yılında FK Olimpik

22 Ağustos 2016 yılında FC Shkupi

23 Ocak 2017 yılında Sileks

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

27 Temmuz 2019 yılında KF Vllaznia

10 Ağustos 2020 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2021 yılında FK Partizani

20 Ocak 2022 yılında FK Kukësi

19 Ağustos 2022 yılında Shakhter K.

14 Ocak 2023 yılında KF Ferizaj

Filip Gligorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Gligorov şuan KF Ferizaj takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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