Filip Grodecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Grodecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Grodecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Grodecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Grodecki 7 Mayıs 2003 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Gródecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Grodecki Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 28 Mayıs 2020 tarihinde katılmıştır. Filip Grodecki'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Grodecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Grodecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Grodecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Grodecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mayıs 2020 yılında P. Niepolomice

Filip Grodecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Grodecki şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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