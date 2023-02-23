Filip Gryglak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gryglak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Gryglak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Gryglak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Gryglak 2 Eylül 2004 tarihinde Zgorzelec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Gryglak Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Gryglak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 17 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Gryglak'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Gryglak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Gryglak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Gryglak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Gryglak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Şubat 2021 yılında Sl. Wroclaw II

17 Aralık 2021 yılında Slask Wroclaw

Filip Gryglak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Gryglak şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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