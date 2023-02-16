Filip Gustafsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Gustafsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Gustafsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Gustafsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Gustafsson 9 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Gustafsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Gustafsson, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Gustafsson'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Gustafsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Gustafsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Filip Gustafsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Gustafsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Smålandsstenar

1 Ocak 2019 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2020 yılında IF Elfsborg U19

28 Ocak 2022 yılında GAIS

Filip Gustafsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Gustafsson şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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