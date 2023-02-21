Filip Havelka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Havelka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Havelka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Havelka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Havelka 21 Ocak 1998 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Havelka Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Havelka'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Havelka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Havelka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Havelka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Havelka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Sparta Prag

16 Temmuz 2017 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2018 yılında Sparta Prag

17 Temmuz 2018 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2020 yılında Sparta Prag

26 Ağustos 2020 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2021 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2021 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2022 yılında Sparta Prag

1 Ağustos 2022 yılında Dukla Prag

30 Haziran 2023 yılında Sparta Prag

Filip Havelka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Havelka şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Havelka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Aritma Praha (2004 - 2005), AC Sparta Praha (2005 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 8 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 5 numaralı formasıyla 2 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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