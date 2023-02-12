Filip Helander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Helander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Helander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Helander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Helander 22 Nisan 1993 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Filip Viktor Helander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Helander Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Filip Helander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 13 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Filip Helander'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Helander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Helander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Helander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Helander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2012 yılında Malmö FF

22 Temmuz 2015 yılında Hellas Verona

31 Ağu 2016 yılında Bologna

30 Haziran 2017 yılında Hellas Verona

1 Temmuz 2017 yılında Bologna

13 Temmuz 2019 yılında Glasgow Rangers

Filip Helander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Helander şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Helander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kvarnby, Husie IF, Malmö FF (2007-2011)

İsveç takımında 14 numaralı formasıyla 28 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 4 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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