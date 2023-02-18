Filip Hlevnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Hlevnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Hlevnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Hlevnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Hlevnjak 5 Ağu 2000 tarihinde Koprivnica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Hlevnjak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Filip Hlevnjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Filip Hlevnjak'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Hlevnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Hlevnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Hlevnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Hlevnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Belupo U17

1 Temmuz 2017 yılında Sl. Belupo U19

1 Temmuz 2019 yılında Slaven Belupo

24 Ocak 2020 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2021 yılında Slaven Belupo

Filip Hlevnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Hlevnjak şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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