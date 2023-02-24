Filip Holender kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Holender Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Holender adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Holender Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Holender 27 Temmuz 1994 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Холендер şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Holender Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Holender, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vasas FC futbol takımında oynamaktadır. Vasas FC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Holender'nin Vasas FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Holender Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holender11/

Filip Holender Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Holender isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Holender Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Holender futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2011 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2013 yılında Honvéd

1 Temmuz 2019 yılında FC Lugano

2 Ekim 2020 yılında Partizan

30 Haziran 2021 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2021 yılında Partizan

2 Ağustos 2022 yılında Vasas FC

Filip Holender Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Holender şuan Vasas FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Holender Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Škola fudbala Fitness Kragujevac (-2007), Radnički Kragujevac (2007-2009), Honvéd Budapest ( 2009-2013)

Macaristan takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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