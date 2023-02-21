Filip Horsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Horsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Horsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Horsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Horsky 9 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Horský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Horsky Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Filip Horsky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Horsky'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Horsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Horsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Horsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Horsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında SK Slavia U19

1 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag B

19 Şubat 2022 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag B

1 Temmuz 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag B

Filip Horsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Horsky şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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