Filip Hruska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Hruska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Hruska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Hruska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Hruska 25 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Filip Hruška şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Hruska Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Hradec Kralove B futbol takımında oynamaktadır. FC Hradec Kralove B takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Hruska'nin FC Hradec Kralove B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Hruska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Hruska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2010 yılında M. Boleslav U19
30 Haziran 2011 yılında Hr. Kralove U19
1 Temmuz 2011 yılında Hr. Kralove B
11 Ağustos 2011 yılında MFK Trutnov
31 Aralık 2011 yılında Hr. Kralove B
6 Eylül 2012 yılında Olympia HK
1 Temmuz 2015 yılında ara verdi
4 Mart 2019 yılında SK Libcany
26 Temmuz 2021 yılında Hr. Kralove B
Filip Hruska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Hruska şuan FC Hradec Kralove B takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Hradec Králové (1999 - 2005)
RMSK Cidlina Nový Bydžov (2005 - 2006)
Olympia Hradec Králové (2006)
FC Hradec Králové (2007 - 2009)
Olympia Hradec Králové (2009)
FC Hradec Králové (2009 - 2010)
FK Mladá Boleslav (2010 - 2011)
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