Filip İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip İvanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip İvanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip İvanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip İvanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip İvanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip İvanovic 13 Şubat 1992 tarihinde Arandjelovac şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Ивановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip İvanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip İvanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip İvanovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip İvanovicboyu ve yaşı kaç

Filip İvanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip İvanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip İvanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip İvanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Zvezdara

1 Temmuz 2011 yılında FK Hajduk

1 Temmuz 2012 yılında Zvezdara

1 Temmuz 2013 yılında FK Hajduk

1 Ocak 2014 yılında Zvezdara

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva

1 Ocak 2015 yılında FK Bezanija

1 Ocak 2016 yılında Sloga 33

13 Temmuz 2016 yılında FK Indjija

1 Temmuz 2017 yılında Radnik

1 Temmuz 2018 yılında Sabah FK

25 Ağu 2021 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki 1923

Filip İvanovic kimdir

Filip İvanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip İvanovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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Filip İvanovic nereli

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