Filip Jania kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jania Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jania adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jania Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jania 28 Haziran 2004 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Filip Jania şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jania Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMA Everest yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Siarka Tarnobrzeg futbol takımında oynamaktadır. Siarka Tarnobrzeg takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Jania'nin Siarka Tarnobrzeg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jania Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jania isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jania Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jania futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Progres U19

1 Ocak 2019 yılında Wisla U19

1 Temmuz 2022 yılında Termalica

15 Şubat 2023 yılında Siarka T.

30 Haziran 2023 yılında Termalica

Filip Jania Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jania şuan Siarka Tarnobrzeg takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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