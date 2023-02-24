Filip Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Jankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jankovic 17 Ocak 1995 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Oneteam-Onedream yapmaktadır. Filip Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Jankovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kızılyıldız

1 Ocak 2012 yılında Kızılyıldız U19

10 Temmuz 2013 yılında Parma

25 Ağustos 2014 yılında Catania

30 Haziran 2015 yılında Parma

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

9 Ekim 2015 yılında Collecchio

5 Ocak 2016 yılında NK Domzale

3 Ekim 2016 yılında NK Radomlje

28 Ağustos 2017 yılında Extremadura

25 Ocak 2018 yılında Córdoba CF B

30 Haziran 2018 yılında Extremadura

1 Temmuz 2018 yılında Extremadura B

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

13 Ağustos 2019 yılında NK Triglav

27 Ağustos 2021 yılında ND Ilirija

27 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

17 Ağustos 2022 yılında FK Podgorica

26 Ocak 2023 yılında FK Laktasi

Filip Jankovic kimdir

Filip Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jankovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Filip Jankovic nereli

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