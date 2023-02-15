Filip Jarlesand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jarlesand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jarlesand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jarlesand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jarlesand 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jarlesand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAS yapmaktadır. Filip Jarlesand, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jarlesand'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Jarlesand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Jarlesand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jarlesand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jarlesand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında IFK Mariestad

1 Ocak 2020 yılında Degerfors Jgd.

1 Ocak 2021 yılında Degerfors U19

1 Ocak 2022 yılında Degerfors

2 Eylül 2022 yılında Strömtorps IK

30 Kasım 2022 yılında Degerfors

Filip Jarlesand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jarlesand şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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