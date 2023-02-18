Filip Jazvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jazvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Jazvic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Jazvic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Jazvic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jazvic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jazvic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jazvic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jazvic 22 Ekim 1990 tarihinde Bugojno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Jazvić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jazvic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TF Sport yapmaktadır. Filip Jazvic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Jazvic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jazvicboyu ve yaşı kaç

Filip Jazvic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jazvic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Jazvic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jazvic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2005 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2007 yılında Dragovoljac U19

30 Ocak 2009 yılında NK Rudes

30 Haziran 2009 yılında Hrv Dragovoljac

28 Ağu 2009 yılında NK Vrapce

27 Ocak 2010 yılında Hrv Dragovoljac

28 Ocak 2010 yılında HNSK Moslavina

30 Haziran 2010 yılında Hrv Dragovoljac

25 Temmuz 2011 yılında NK Istra

27 Ocak 2012 yılında Inter Zapresic

17 Ağu 2012 yılında Hrv Dragovoljac

26 Temmuz 2014 yılında CFR Cluj

15 Temmuz 2015 yılında ASA 2013 Tg. Ms

6 Temmuz 2016 yılında Hapoel Haifa

13 Mart 2017 yılında Univ. Craiova

13 Temmuz 2017 yılında Arka Gdynia

2 Şubat 2018 yılında Olimpia Grudz.

19 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

9 Ocak 2019 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ağu 2020 yılında Cibalia

8 Temmuz 2021 yılında Hrv Dragovoljac

11 Ağu 2021 yılında Cibalia

Filip Jazvic kimdir

Filip Jazvic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jazvic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Hrvatski Dragovoljac

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Filip Jazvic nereli

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