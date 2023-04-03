Filip Jeppesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jeppesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jeppesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Jeppesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Jeppesen 19 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Filip Abildgaard Jeppesen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Jeppesen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Jeppesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jeppesen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Jeppesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Jeppesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Filip Jeppesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Jeppesen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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