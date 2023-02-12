Filip Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jorgensen 16 Nisan 2002 tarihinde Lomma şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Danimarka,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Filip Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jorgensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goal Management yapmaktadır. Filip Jorgensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Jorgensen'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Jorgensen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/filipjorgensen1/

Filip Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Filip Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Filip Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2014 yılında P. Arrabal Alt.

1 Ağu 2014 yılında Mallorca Altya.

1 Temmuz 2015 yılında Villarreal Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında FC Villarreal C

1 Eylül 2020 yılında Villarreal CF B

5 Ocak 2023 yılında Villarreal

Filip Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jorgensen şuan Villarreal takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Jorgensen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

GIF Nike Lomma

Danimarka U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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