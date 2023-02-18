Filip Jorgovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jorgovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jorgovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jorgovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jorgovanovic 14 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Јорговановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jorgovanovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Jorgovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jorgovanovic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filip Jorgovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jorgovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jorgovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jorgovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2022 yılında Vozdovac U19

Filip Jorgovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jorgovanovic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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