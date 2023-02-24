Filip Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jovanovic 24 Aralık 2003 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Filip Jovanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jovanovic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jovanovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

5 Mart 2021 yılında Zvijezda 09 U19

22 Şubat 2022 yılında Bijeljina U19

16 Ağustos 2022 yılında Po­dri­nje

Filip Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jovanovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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