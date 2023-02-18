Filip Jovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Jovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Jovic 27 Şubat 2000 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Јовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Jovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Filip Jovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Jovic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Jovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Jovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Jovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Jovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Spartak

14 Ocak 2020 yılında Smederevo

30 Haziran 2020 yılında Spartak

25 Ağu 2020 yılında Zelez. Pancevo

31 Aralık 2020 yılında Spartak

17 Ocak 2022 yılında Novi Pazar

Filip Jovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Jovic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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