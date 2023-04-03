Filip Jura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Jura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Jura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Filip Jura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Filip Jura 6 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Filip Jura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Jura'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Filip Jura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Filip Jura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2021 yılında FC Zlin B
Filip Jura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Filip Jura şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SFK ELKO Holešov (2009 - 2015)
FC FASTAV Zlín (2015 - 2021)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.