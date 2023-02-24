Filip Kalacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kalacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Kalacevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Kalacevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Kalacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kalacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Kalacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kalacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kalacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kalacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kalacevic 12 Mart 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Филип Калачевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kalacevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Kalacevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeta Golubovac futbol takımında oynamaktadır. FK Zeta Golubovac takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kalacevic'nin FK Zeta Golubovac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Kalacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kalacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Kalacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kalacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Zeta Golubovac

8 Ağustos 2014 yılında Sindjelic Bg

3 Temmuz 2015 yılında OFK Petrovac

14 Şubat 2017 yılında Mornar Bar

1 Temmuz 2019 yılında OFK Petrovac

17 Ocak 2020 yılında Jedinstvo

12 Ocak 2021 yılında OFK Grbalj

19 Ağustos 2021 yılında NK Novigrad

14 Şubat 2022 yılında OFK Grbalj

12 Temmuz 2022 yılında Zeta Golubovac

Filip Kalacevic kimdir

Filip Kalacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kalacevic şuan FK Zeta Golubovac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Filip Kalacevic nereli

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