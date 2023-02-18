Filip Kljajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kljajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kljajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kljajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kljajic 16 Ağu 1990 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Кљајић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kljajic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBSU yapmaktadır. Filip Kljajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kljajic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Kljajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kljajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kljajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kljajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2007 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2008 yılında FK Hajduk

1 Temmuz 2009 yılında Sumadija

1 Ocak 2011 yılında Metalac

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

14 Şubat 2014 yılında Partizan

15 Şubat 2014 yılında Teleoptik

30 Haziran 2014 yılında Partizan

5 Ocak 2018 yılında Platanias

30 Haziran 2018 yılında Partizan

8 Ocak 2020 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar

Filip Kljajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kljajic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kljajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (2002-2008)

Sırbistan takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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