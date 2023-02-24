Filip Knezevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Knezevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Knezevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Knezevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Knezevic 8 Kasım 1991 tarihinde Raška şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Кнежевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Knezevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Filip Knezevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Buducnost Podgorica futbol takımında oynamaktadır. Buducnost Podgorica takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Knezevic'nin Buducnost Podgorica ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Knezevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Knezevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Knezevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Knezevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Partizan

22 Temmuz 2013 yılında Radnicki 1923

30 Haziran 2014 yılında Partizan

4 Temmuz 2014 yılında Guimarães B

30 Haziran 2015 yılında Partizan

30 Temmuz 2015 yılında Borac Cacak

31 Aralık 2015 yılında Partizan

10 Şubat 2016 yılında Čukarički

16 Ağustos 2016 yılında Vojvodina

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2017 yılında Borac Cacak

1 Ağustos 2018 yılında FC Ashdod

24 Temmuz 2019 yılında Radnicki Nis

3 Ağustos 2020 yılında Proleter

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2021 yılında Da Nang FC

11 Şubat 2022 yılında Sutjeska Niksic

1 Ocak 2023 yılında B. Podgorica

Filip Knezevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Knezevic şuan Buducnost Podgorica takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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