Filip Kocaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kocaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kocaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kocaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kocaba 13 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kocaba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Lubin futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Lubin takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kocaba'nin Zaglebie Lubin ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Kocaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kocaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kocaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kocaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lubin II

2 Şubat 2022 yılında Zaglebie Lubin

Filip Kocaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kocaba şuan Zaglebie Lubin takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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