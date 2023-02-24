Filip Kolev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kolev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kolev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kolev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kolev 29 Ocak 2001 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Филип Пламенов Колев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kolev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dr. Kraft + Wagner yapmaktadır. Filip Kolev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Filip Kolev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Filip Kolev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kolev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kolev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kolev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında Lok. Plovdiv

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Varna

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında Spartak Plovdiv

1 Ağustos 2021 yılında Inter Leipzig

14 Şubat 2022 yılında Yantra

1 Temmuz 2022 yılında Lok Plovdiv II

2 Şubat 2023 yılında Spartak Pleven

Filip Kolev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kolev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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