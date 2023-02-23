Filip Koperski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Koperski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Koperski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Koperski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Koperski 24 Şubat 2004 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Koperski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Filip Koperski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 28 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Koperski'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Filip Koperski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Koperski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Koperski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Koperski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Lechia II

28 Ocak 2021 yılında Lechia Gdansk

Filip Koperski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Koperski şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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