Filip Kosic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kosic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kosic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kosic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kosic 20 Nisan 2000 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kosic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TransitionSM yapmaktadır. Filip Kosic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Kosic'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Filip Kosic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kosic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kosic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kosic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2013 yılında HASK ZG Alt.

1 Temmuz 2015 yılında HASK Zagreb U19

2 Mayıs 2016 yılında HASK Zagreb

4 Eylül 2017 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split II

11 Şubat 2021 yılında Hrv Dragovoljac

22 Temmuz 2021 yılında NK Kustosija

1 Şubat 2022 yılında Rudar Velenje

Filip Kosic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kosic şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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