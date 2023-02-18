Filip Kovacevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Kovacevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Kovacevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Kovacevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Kovacevic 22 Mart 2002 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Filip Kovačević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Kovacevic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Filip Kovacevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Filip Kovacevic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Kovacevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Kovacevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Kovacevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Kovacevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Osijek II

29 Temmuz 2021 yılında Cibalia

Filip Kovacevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Kovacevic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Filip Kovacevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (-2020)

Hırvatistan U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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